Studie: Fast alle Orangen und Trauben im Supermarkt pestizidverseucht

Jedes Jahr lässt die britische Regierung Proben von verschiedenen Früchten und Gemüsesorten aus Supermärkten auf die enthaltenen Schadstoffe untersuchen. In der jüngsten Untersuchung fanden die Wissenschafter eine überraschende Fülle von Pestiziden in den zwölf am meisten verseuchten Produkten. Sie nennen sie das "dreckige Dutzend". Am stärksten waren Orangen und Trauben betroffen, dicht gefolgt von Trockenfrüchten (Rosinen und Sultaninen), Kräutern und Pfirsichen.

Untersucht wurden die Proben vom Pesticide Action Network (PAN) - und sie fanden gleich 122 verschiedene Pestizide. Viele davon gelten sogar als schädlich für die menschliche Gesundheit, berichtet die Zeitung The Guardian.

Lange Liste

Die Liste der Pestizide enthält 47 chemische Stoffe, die als krebserregend gelten, 15 können Auswirkungen auf die sexuellen Funktionen und die Fruchtbarkeit haben. Von 17 ist bekannt, dass sie das Atemsystem beeinträchtigen können und Verwirrung und Kopfschmerzen verursachen können.

Jede Frucht auf der Liste des "dreckigen Dutzends" enthält zwei oder mehr Arten an Pestiziden, manche sogar bis zu 25. Obwohl sich die Zahlen innerhalb der legalen Limits bewegen, fürchten Aktivisten, die Kombination mehrerer Chemikalien könnte sich negativ auf die Gesundheit auswirken.

Die Experten der PAN betonten, der beste Weg, um der Pestizid-Belastung zu entgehen, sei, Bio-Produkte zu kaufen.