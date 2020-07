Sprachforschung: „Don’t let your Hunzi brunzi“

Sie haben gut 17.000 schriftliche Botschaften im öffentlichen Raum gesammelt. Wo haben Sie diese gefunden und aufgenommen?

Man kommt bei dieser Sprachlandschaftsforschung schnell drauf, dass eine Unzahl von Dingen im öffentlichen Raum beschriftet ist: Klassiker sind Verkehrsschilder und Werbeplakate. Aber auch Kanaldeckel, Hydranten, Alarmanlagen, Kaugummiautomaten, Straßenlaternen und Mistkübel sind beschriftet. Und selbst auf den Schrauben, mit denen der Mistkübel an der Stange eines Verkehrszeichens befestigt ist, steht was drauf: Kürzel für Herkunft und Machart. Das alles haben wir analysieren müssen.

In welchen Wiener Bezirken waren Sie und Ihr Team unterwegs?

Abschnittsweise in der Inneren Stadt, in der Josefstadt, in Währing, Döbling und parallel in Ottakring und Floridsdorf. Insgesamt haben wir 4,8 km Straße durchgekämmt.

Was hat sich bei Ihnen eingeprägt?

Die Vielfalt. Sie hat mich überrascht. In Wien findet man auf einem Meter Straße durchschnittlich vier Dinge, die einen Schriftzug tragen. Deswegen haben wir zum Beispiel am Graben fünf Tage für 200 Meter Straßenzug benötigt.

„Vegane Kuchen auch to go“, von Ihnen im zweiten Bezirk aufgeschnappt, ist jetzt welche Sprache genau: Deutsch, Englisch oder eine Melange aus beiden?

Das war ein Zufallsfund in der Auslage eines Kaffeehauses, insofern trifft’s Melange gut. Man könnte ja – aus der Etymologie heraus – einfach argumentieren, dass to go Englisch ist. Doch der Ausdruck ist sowohl im Duden als auch im Österreichischen Wörterbuch vermerkt.

Haben wir ihn absorbiert?

Das ist eine gute Frage. Im Bereich Essen und Trinken könnte das bereits die normale, also die unauffällige Variante sein.

Und wie bewerten Sie dann „Kaffee zum Gehen“?

Wenn ich meine Studierenden frage, finden sie das Offert eher lustig als normal, als ironische deutsche Rückübersetzung von to go. Also was ist nun authentischer?

Sprachpuristen sorgen sich seit vielen Jahren, dass wir von der englischen Sprache überflutet werden. Ist diese Angst begründet?

Das sehen wir in der Sprachwissenschaft sehr entspannt. Sprache ändert sich laufend und unweigerlich, weil wir sie an unsere Lebensumstände anpassen. Derzeit fließt halt einiges an Englisch ein. Vor 200 Jahren war es Französisch, und in Zukunft wird es mal was anderes sein. Sprachwandel aufhalten oder nachhaltig beeinflussen zu wollen, ist verlorene Liebesmüh’. Das schafft nicht einmal die berühmte Academie Française, und die arbeitet schon seit dem 17. Jahrhundert stetig und seit 100 Jahren angesichts der Anglizismen umso verbissener daran, das Französische „rein“ zu halten.