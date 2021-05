Der Chef des Sport-Dachverbandes hält zudem fest: „Österreich braucht jetzt dringend eine nachhaltige Sportoffensive für Kinder, um das Fundament für eine gesunde Zukunft zu schaffen. Die Politik sollte daher mit der verpflichtenden Öffnung aller öffentlichen Schulsportstätten endlich auch mehr Platz für den Sport schaffen. Wir müssen unser volles Potenzial endlich ausschöpfen.“

Offizieller Partner der Bewegungsinitiative ist heuer der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB). Neben den Maskottchen UGOTCHI (gelbes Küken der SPORTUNION) und Ostar-Richi (Adler des ÖFB) fungiert ÖFB-Nationalteam-Spielerin Jasmin Eder als offizielle Botschafterin des Projekts. ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann erklärt: „Das spielerische Miteinander ist eine unbezahlbare Erfahrung für die weitere Entwicklung.“

"Bewegung in die Klassenzimmer"

Beim Projekt dreht sich alles um Bewegung, Ernährung und Teamgeist. Unterstützt wird die Initiative von Expertinnen und Experten des Schulvereins "Simply Strong" in Partnerschaft mit UNIQA.

„Bis jetzt haben wir Bewegung in die Klassenzimmer gebracht, und es freut uns riesig, ab jetzt neben der Bewegung auch Spiel, Spaß und Ball zu unseren Schülerinnen und Schülern zu bringen". so Schuldirektor und Vereinsobmann Werner Schwarz. "Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir ein Fußballtraining-Programm entwickelt, das Burschen, aber vor allem auch Mädls an den Ball bringen wird.“

Seit dem Projektstart im Jahr 2007 haben bereits 677.870 Volkschulkinder an „Punkten mit Klasse“ teilgenommen. Genauere Infos und alle angemeldeten Schulstandorte finden sich hier.