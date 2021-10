Seegras hat mehr Sex, wenn Otter in der Nähe sind

Zuerst konnte es Erin Foster selbst nicht glauben: Das Ergebnis ihre Analysen war so verblüffend, dass die Ökologin sie „etwa 20 Mal“ wiederholte, erzählt sie.

Ihr Team fand heraus, dass Otter etwa fünf Prozent der Wiesen, auf denen sie lebten, umgruben. Und in den Wiesen mit alteingesessenen Otterpopulationen war die genetische Vielfalt des Seegrases um ein Drittel höher als in vergleichbaren Gebieten ohne Otter, berichtet das Team im Wissenschaftsmagazin Science.

Vermehrung

Dazu muss man wissen, dass Seegras eine Landpflanze ist, die den Weg zurück in die Ozeane gefunden hat. Die Pflanze verfügt über zwei Methoden der Vermehrung. Sie kann sich selbst klonen, indem sie Wurzeln aussendet, aus denen neue Triebe hervorgehen, die genetisch mit der Mutterpflanze identisch sind. Oder sie kann sich sexuell fortpflanzen, indem sie blüht und Samen ausstreut.

Foster und ihre Kollegen interessierten sich für eine Art von Seegras, das in den kühlen Gewässern des Nordpazifiks vorkommt. Sie dachten, dass die Störung durch den Otter das Seegras dazu veranlassen könnte, mehr zu blühen - wozu es unter Stress neigt - und neue Stellen auf dem Meeresboden freizulegen, wo Setzlinge gedeihen könnten. Wenn Seeotter in Seegraswiesen nach Muscheln graben, hinterlassen sie nämlich eine pockennarbige „Mondlandschaft“ in ihrem Kielwasser.

DNA-Analysen

Die Forscher verglichen also Abschnitte der DNA von 462 Seegras-Sprossen aus 15 verschiedenen Wiesen vor der Küste von British Columbia. In sechs der Wiesen lebten die Otter bereits seit mehr als 30 Jahren, in sechs anderen waren die Tiere seit mehr als 100 Jahren verschwunden und nicht mehr zurückgekehrt, nachdem sie von menschlichen Jägern ausgerottet worden waren, und in drei weiteren hatten sich die Otterpopulationen erst in den letzten zehn Jahren wieder angesiedelt.

Die Ergebnisse der Analyse

Die Pflanzen haben tatsächlich eine größere genetische Vielfalt an Orten, an denen sich Otter tummeln.

Diese Vielfalt könnte bedeuten, dass das Seegras besser in der Lage ist, unter schwierigen oder sich verändernden Bedingungen zu gedeihen. Ein Mangel an genetischer Vielfalt ist eine echte Bedrohung, denn Wiesen mit geringer genetischer Vielfalt sind von Natur aus anfällig für Umweltveränderungen, wie etwa die Erwärmung des Wassers. Die genetische Vielfalt kann dieser Anfälligkeit entgegenwirken, indem sie für eine Mischung von Pflanzen sorgt, die in der Lage sind, verschiedene Bedrohungen zu überleben.

Wiederentdeckung

Foster meint, das Ergebnis könnte eine „Wiederentdeckung“ sein. Die Ureinwohner der Seri im Golf von Kalifornien ernten schon seit langem Seegras, so Foster, und erwarteten bessere Ernten von stärker gestörten Wiesen.