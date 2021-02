Schweizer Segler will Weltmeere von Plastik befreien

Der Katamaran soll ab 2024 pro Jahr rund 5.000 bis 10.000 Tonnen Plastik aus den Meeren fischen. Die Einsatzgebiete liegen hauptsächlich in Asien, Afrika und Südamerika, und zwar an Orten, in denen die Verschmutzung durch Plastik besonders groß ist. Dazu zählen Küstengebiete, Flüsse und die Mündungen großer, besonders belasteter Flüsse. Das Schiff kann schwimmenden Makroabfall ab zehn Millimetern Grösse aufwärts sammeln, bevor sich dieser in Mikroplastik zersetzt.

Der 49-jährige Bourgnon, der 1997 mit seinem Bruder die Katamaran-Regatta Transat Jacques Vabre gewonnen hat, sagt, die zunehmende Verschmutzung der Meere habe ihn bei seinen Segelabenteuern sehr betroffen gemacht. In den 1980er Jahren, als er als Kind mit seinen Eltern eine Weltumsegelung unternommen habe, habe er die Meere noch als sauber und klar wahrgenommen.

Genauso wichtig wie das Einsammeln des für viele Arten lebensbedrohenden Plastik seien ihm die Forschung und die präventive Arbeit am Thema Meeresverschmutzung, das alle angehen müsse. Denn: "Über die Nahrungskette gelangt der Müll am Ende in Form von Mikropartikeln zurück zu uns", unterstreicht Bourgnon.

Zur 34-köpfigen Besatzung werden bis zu zehn Wissenschafter gehören, die sich in der bordeigenen Forschungseinrichtung mit der Quantifizierung, Charakterisierung und Ortung von Meeresmüll befassen und die gesammelten Daten in Open Data zur Verfügung stellen.