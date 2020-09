Runtastic-Gründer zeigen Kindern vor, wie man programmiert

Alleine ausprobieren kann man das „Coding“ etwa mit dem Programm Scratch, das die Eliteuni M.I.T. für Kinder entwarf (scratch.mit.edu).

Mitmachen: Am Mittwoch, dem 16. September, um 17 Uhr am Computer oder am Handy die Internetadresse www.acodemy.at/videos anklicken.