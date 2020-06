Neuseeland wirbt mit "Porno-Stars" für Online-Sicherheit

Eine TV-Kampagne mit zwei nackten Schauspielern soll in Neuseeland zur Sicherheit junger Menschen im Internet beitragen. In dem Clip erscheinen zwei unbekleidete "Porno-Stars" an der Haustür einer Mutter und erzählen ihr freundlich und grinsend, dass ihr Sohn sich das Paar gerade online anschaue.

Man wolle die Mutter lediglich darüber informieren, dass ihr Sohn Pornos auf diversen Endgeräten gucke, damit sie mit ihrem Nachwuchs ein aufklärendes Gespräch führen könne. "Wir performen eigentlich für Erwachsene, aber Ihr Sohn ist ja noch ein Kind. Er weiß vielleicht nicht, wie Beziehungen wirklich funktionieren", sagt die weibliche Porno-Darstellerin.

In dem Video geht es dann vor allem darum, dass Pornos nichts mit der Realität zu tun haben. So werde etwa selten thematisiert, dass sexuelle Handlungen nur dann stattfinden können, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind.