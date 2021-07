Nacktes Ranking: Die meisten FKK-Strand-Sucher in Braunau am Inn

In Braunau am Inn wohnen die meisten FKK-Strand-Sucher. Dies ergab eine Recherche eines deutschen Reiseportals. Mit einer Einwohnerzahl von 17.438 und einer jährlichen Suchvolumen-Inzidenz mit dem Schlagwort „FKK Strand“ von 137,6 landet die älteste Stadtgemeinde im Innviertel auf Platz eins. Nacktbader können in der Nähe unter anderem im Weißenbachtal oder am Pleschinger See in Linz die Sonne textilfrei genießen.

Auf den Plätzen landen Kufstein, Bregenz und Zell am See. Im österreichischen Bundesländervergleich führt Vorarlberg die Liste an: Mit einer Jahresinzidenz von 42,08 bei 399.237 Einwohnern liegt das Ländle deutlich vor Wien (29,9) und Tirol (26,8). Schlusslicht bilden in dieser Wertung Kärnten und Niederösterreich mit einer Jahresinzidenz unter 20.