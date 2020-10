Nachhaltige Post: Ein zweites Leben für die Uniform

Als vor ca. zwei Jahren alle 12.000 Mitarbeiter der österreichischen Post mit Designer-Uniformen von Marina Hoermanseder ausgestattet wurden, stand das Unternehmen vor einer Frage: Was macht man mit (Dienst-)Kleidung, die nicht mehr gebraucht wird, aber in tadellosem Zustand ist?

„Die einfachste Lösung wäre gewesen, die ausgemusterten Uniformen zu entsorgen“, sagt Daniel-Sebastian Mühlbach, der bei der Post für Umweltmanagement verantwortlich zeichnet. Stattdessen wurde das Projekt „Re:Post“ gestartet: Zwanzig Studierende entwickelten mit der Industrie- und Textildesignerin Lisa Klingersberger Ideen für Kleidungsstücke, Accessoires und Gebrauchsgegenstände aus den alten Materialien. Eine Jury entschied, welche Entwürfe weiter entwickelt werden sollten. Am Wochenende wurden die Prototypen – Taschen, Autositzüberzüge, Tragegurte, Hundeleinen – in einem Workshop vom Wiener Designstudio studiotut für die weitere Produktion vorbeireitet. Als Nächstes sollen die Designs in Werkstätten, die Menschen mit Unterstützungsbedarf beschäftigen, in die Serienfertigung gehen. „Wir glauben fest an die Kreislaufwirtschaft“, gibt sich Mühlbach zuversichtlich.