Monica Weinzettl: Die Frau mit Gespür fürs Schöne

Einfach nur spazieren gehen, draußen, in der Natur, ist ihr unmöglich. Da gibt es zwar viel zu sehen, vor allem aber mitzunehmen. „Ich schaue ständig, was da ist und was ich brauchen könnte, ich kann gar nicht anders.“ Äste, Beeren, Nüsse, Zapfen oder Bockerln: Monica pflückt und schneidet, ihr Ehemann Gerold trägt. Oder muss mitten auf einer Landstraße das Auto anhalten, weil seine Frau verblühte Disteln am Wegesrand entdeckt hat und „Stehenbleiben!“ schreit. Wenn es so etwas wie ein „Bastel-Gen“ gibt, dann hat sie es – Handarbeiten und Werken: sehr gut, was sonst? „Ich war schon als Kind so, habe das von den Eltern mitbekommen. Meine Mutter hat viel genäht, mein Vater geleimt, ganze Küchen und sogar ein Boot gebaut. Da habe ich zuschauen und manchmal auch mithelfen dürfen, damit bin ich groß geworden. Mit 12 Jahren konnte ich nähen und fast zeitgleich sägen und schrauben. Mittlerweile habe ich fast 300 Möbelstücke hergerichtet.“ Geblieben ist eine „Sehnsucht nach Dekoration, DIY, Upcycling, Shabby Chic.

Dabei erinnert sich Monica Weinzettl an einen Spruch aus der Pfadfinderzeit, den sie auf einen Zettel geschrieben und an ihre Kinderzimmertür geklebt hatte: „Wir wollen die Welt ein bisschen schöner zurücklassen als wir sie vorgefunden haben.“ Den Gedanke mag sie nach wie vor: „Je älter ich werde, desto öfter denke ich mir, wie wichtig es ist, ein bisschen wertschätzender mit allem umzugehen. Nichts ist selbstverständlich. Auch die Idee eines permanenten „Alles-haben-Können“ nicht. Eine „schöne Welt“ bedeutet für sie daher auch, dass sich jeder, individuell, Gedanken darüber machen sollte, wie man den Planeten Erde nicht gegen die Wand fährt: „Wir haben keinen Planeten B.“ So eine Welt ist für sie eine gesunde Welt, „die gerecht ist, und wo man Rücksicht nimmt. Auf die Umwelt, Menschen und Tiere, da liegt noch genug im Argen. Da kann jeder etwas beitragen.“ Von „glatter Schönheit“ hält sie wenig, vielmehr reizt sie das Imperfekte, der Fehler, die Schramme: „Es mag banal klingen, aber es geht um innere Schönheit, um die Geschichte, die ein Gegenstand erzählen kann. Schön ist, was ein Gefühl in mir auslöst.“

Was es heißt, schön zu denken