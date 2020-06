Katzenfotos statt "Dick Pics": Dating-App startet neue Funktion

Seit der vergangenen Woche bietet die App seinen Usern eine "Kätzchen-Funktion" an: Mit künstlicher Intelligenz erkennt das System Fotos vom männlichen Geschlechtsteil, filtert sie aus und zeigt dem Adressaten stattdessen ein süßes Katzenfoto an. Wenn das Bild gewollt ist, kann es vom Empfänger freigeschalten werden.

Die originelle Aktion bescherte der Schweizer App, die neun Millionen User in acht europäischen Ländern hat, jede Menge Aufmerksamkeit. Die Notwendigkeit der Kätzchen-Funktion zeigte sich in einer von Once durchgeführten Befragung mit 4.000 Personen europaweit: 35 Prozent der Dating-App Nutzer zwischen 18 und 35 Jahren gaben an, bereits ein ungewolltes Nacktfoto erhalten zu haben - bei den Frauen sogar jede Zweite.