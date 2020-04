Jogginghose - Willkommen in der Komfortzone

Das elastische Beinkleid mit Gummizug ist dieser Tage für viele „Homeofficler“ einer der wenigen Lichtblicke. Es verzeiht Quarantänekilos, passt zu allem und hält sich in Videokonferenzen nobel aus dem Bild. Auf Instagram, wo Millionen Nutzer ihren Isolationsalltag dokumentieren, findet man unter dem Schlagwort # Jogginghose Zigtausende Fotos, Superstars tragen sie in ihren Villen in Beverly Hills ebenso wie die Studentin in Wien-Ottakring.