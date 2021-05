Interview: „Jugendsprache ist viel konservativer, als man denkt“

Und wie ist das mit „krass“, das auf Ihrem Buch prangt?

„Krass“ hat zwei Karrieren gemacht, im 18. Jahrhundert und in der jüngsten Zeit. Es kommt aus dem Lateinischen und heißt „dick“ oder „fett“. In der Studentensprache bedeutete es aber „naiv“, „unerfahren“, bezogen auf Erstsemester, die von älteren Studenten gnadenlos ausgenutzt wurden. Dann ist das Wort als „außergewöhnlich“, wie in „krasser Regelverstoß“, in die allgemeine Sprache eingegangen. In den Neunzigern wurde es plötzlich wieder zum Jugendwort, weil es in der Techno-Szene in Berlin lobend gebraucht wurde. Das Wort passte zur Härte der Tracks. Dieses „krass“ haben wir bis heute in der Jugendsprache, es besteht also eine Klammer zum 18. Jahrhundert.

Heute kommunizieren Junge über Whatsapp, Tiktok, Instagram. Wie ändert sich ihr Jargon durch Social Media?

Er wird weiblicher, denn die meisten sozialen Medien werden von Mädchen dominiert. Auch Abkürzungen wie „LOL“ (laughing out loud) oder „BFF“ (best Friend forever) benutzen eher Mädchen. Meine Tochter erzählte neulich von den VSCO-Girls (spezielle Ästhetik auf Instagram). Das ist eine interessante und angenehme Tendenz, denn die historische Jugendsprache ist sehr männlich geprägt.