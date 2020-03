Heirat auf der Straße - mit Genehmigung aus dem vierten Stock

Im Staat New York muss ein Paar beim Standesamt eine sogenannte marriage licence einholen. Zudem muss bei der Trauung eine Angestellte oder ein Angestellter der Stadt anwesend sein. Im Fall von Reilly und Amanda war das ihr Freund Matt. Der Haken an der Sache: Matt und seine Frau sind derzeit in Quarantäne. Also entschieden sie sich für eine ungewöhnliche Hochzeits-Variante. Matt stellte sich an sein Fenster, Reilly und Amanda positionierten sich auf der Straße. Passanten und Nachbarn jubelten mit.