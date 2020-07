Renaissance der Sommerfrische: Urlauben wie damals

Die Landlust der Städter nahm ihren Anfang im 19. Jahrhundert als Form der Naturerholung, Hygiene und einem neuen Körperbewusstsein. Die Höhepunkte der Sommerfrische in den Bergen und an den Seen fanden um 1900 sowie in der Zwischenkriegszeit statt. "Die Entwicklung ging von der Kaiser-Familie aus, ihr folgten der Adel, das Bürgertum sowie die künstlerische Bohème."

Städter wollten der stickigen Großstadt entfliehen

Heute zeugen alte Fotografien davon, wie Kaiser Franz Joseph in Bad Ischl spazieren geht oder Maler Gustav Klimt in seinem langen Künstlerhemd am Attersee posiert. Karl Kraus schrieb, dass Ischl aussähe, "als ob die Berge ringsum nur Decoration wären, die man auf die Wiener Ringstraße gestellt hat."

Imposante Villen, Hotels oder Strandbäder entstanden in der Hochblüte dieser Auszeit an der Westbahn, der Südbahn oder der Kamptalbahn: Besonders beliebt waren das Salzkammergut, die Regionen um Semmering und Rax, Bad Vöslau, der Wienerwald und das Kamptal.

Der Adel und die Reichen bauten sich eigene Sommervillen oder aber quartierten sich in ein Grand Hotel ein: "Man entfloh im Sommer der stickigen Großstadt. Jene, die sich einen längeren Aufenthalt nicht leisten konnten, gingen bergsteigen oder wandern. Jene, die sich Hotels nicht leisten konnte, mieteten sich bei Bauernfamilien ein. Diese räumten für die Gäste ihre Schlafzimmer und übernachteten im Heustadel."