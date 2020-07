Fußball-Sprache: Lang lebe der "Hundskicker"!

Oder der „Gschlapfte“

Die Augen der Chefredakteurin beginnen sofort zu leuchten, wenn jemand einen gehobenen Pass bzw. nicht allzu scharfen Schuss als Gschlenzten oder Gschlapften beschreibt. Beide Ausdrücke sind dem Dialekt zuzuordnen. Aus der Standardsprache sind hingegen: Für die Galerie spielen, Jausengegner oder Leiberltausch.

Christiane Pabst könnte inzwischen ein eigenes Wörterbuch nur mit Fußball-Austriazismen füllen – angereichert mit einer sprachwissenschaftlich fundierten Analyse: „Faktum ist, dass es eine österreichische Fußballsprache gibt, die noch nahe an den Sprechern ist.“ Und: „Es finden sich nicht viele Bereiche des Lebens, in denen die österreichische und die deutsche Varietät so auffällig auseinanderzuhalten sind wie beim Fußball.“

Warum das so ist, ist nicht erforscht. Pabst hat immerhin eine Theorie: „Je weiter es in die Schriftlichkeit geht, umso mehr passen sich österreichische Sprecher der deutschen Schreibe an. Das fällt im Fußballstadion oder beim Fernsehen weg. Dort ist pure Emotion vorherrschend.“

P. S.: Die Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs erklärt hier in kurzen Videoclips die kleinen Freuden der Sprache.