Fussball-Psychologie: Kicken ist kreative Spitzenleistung

Die Ergebnisse der Studie Brain activation during the observation of real soccer game situations predict creative goalscoring erschienen in Social Cognitive and Affective Neuroscience ergänzen neue Befunde an der Schnittstelle von Psychologie, Sport und Gehirnforschung, die zunehmend zeigen, wie wichtig Denkfähigkeit im Sport ist. „Längerfristig könnten unsere Ergebnisse dabei helfen, ein ausgewogenes Training zu entwickeln, das sowohl körperliche als auch psychologische Leistungen miteinbezieht, sodass der Spielerfolg optimiert werden kann“, sagt Fink.