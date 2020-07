Erfreuliche Entwicklung: Die neuen Freiwilligen

„Etwas Sinnvolles“

„Ich war von einem Tag auf den anderen hilflos“, erzählt Catharina Schneider ihrer heutigen Besucherin. Diese kommt von der Caritas, heißt Theresa Lechner und engagiert sich – so wie 70 andere Freiwillige in Wien – in dem Projekt „Calimero“, das sich an den gerade erst geschlüpften Helden eines Kinderzeichentrickfilms anlehnt.

Aufgabe der Freiwilligen ist es, Menschen in einer Notsituation eine moderne Form der Nachbarschaftshilfe angedeihen zu lassen. Die am Rücken lädierte Alleinerzieherin zählt eindeutig dazu: „Meine Familie lebt verstreut in Deutschland, kann mir also konkret nicht helfen, und in meinem Freundeskreis hat akut auch niemand zusätzlich freie Kapazitäten.“

Theresa Lechner, die Freiwillige, hält ihr drei Stunden pro Woche den Rücken frei, indem sie zum Beispiel die zehn Wochen alte Franziska in den Arm nimmt und durch die Wohnung der jungen Mutter spazieren trägt.

„Ich wollte endlich etwas Sinnvolles machen“, flüstert sie, um das Baby weiterhin in Ruhe zu wiegen. „Daher habe ich mich zu diesem Dienst gemeldet.“ Ihr Angebot kam genau zur richtigen Zeit. Denn alle Hilfsorganisationen hatten nach dem Lockdown zunächst damit zu kämpfen, dass sie auf die große Gruppe der älteren Freiwilligen nicht mehr zurückgreifen konnten, weil diese zur Risikogruppe gezählt wurden.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Bei der Caritas haben sich zuletzt alleine in Wien mehr als 4.000 meist junge Menschen gemeldet, die helfen wollen. Damit hat sich der Freiwilligen-Pool der Einrichtung verdoppelt. Die Neuen kochen Suppe für den Canisibus, transportieren Lebensmittel oder Essenspakete, helfen beim Einkauf, bauen Möbel in Notquartieren zusammen, geben Essen in den Wärmestuben aus, helfen an den Hörern der Corona-Nothilfe-Hotline, im neu eingerichteten Plaudernetz oder eben bei „Calimero“.