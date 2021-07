Empfehlung an die Achtsamen: Lasst euch impfen und redet darüber!

Sicherheit in der Krise

Soziale Normen entstehen insbesondere durch Verhaltensweisen, die Menschen bei Nahestehenden wahrnehmen, etwa in der Familie oder im Freundeskreis. Sie geben Menschen Sicherheit, vor allem in Krisenzeiten, erfüllen auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. „Die meisten Menschen sind bestrebt, sich korrekt und angebracht zu verhalten. Das Verhalten anderer ist informativ dafür, was als korrekt gilt“, erklärt Stefan Janke von der Universität Mannheim. Der Einfluss der anderen untersuchten Faktoren wie Persönlichkeit und Bedrohung fiel im Vergleich zu den sozialen Normen relativ gering aus.

Ihre Ergebnisse ließen sich auch auf die aktuellen politischen Debatten im Hinblick auf das Impfen oder Lockerungen übertragen und habe einen großen Einfluss für die weitere Steuerung der Pandemie, betonen Selma Rudert und Stefan Janke.

„Wichtiger als an die Vernunft der Menschen zu appellieren oder die Bedrohung durch das Virus hervorzuheben, ist vermutlich, positive Rollenvorbilder in verschiedenen Gesellschaftsgruppen herauszustellen und Menschen dazu zu ermutigen, über gesellschaftlich erwünschtes Verhalten zu sprechen“, so Rudert. Will man die Akzeptanz von Corona-Maßnahmen und Impfungen erhöhen, solle man sich solche Normprozesse zunutze machen, im Sinne von „Tue Gutes und rede darüber“.