Dieses Verhalten erhöht die Chancen bei der Partnersuche

Es ist eine uralte Binsenweisheit, die Forscher der University of Rochester und des Interdisciplinary Center Herzliya nun bestätigen: Laut ihrer Studie, erschienen im Journal of Social and Personal Relationships, zeigen potenzielle Partner eher Interesse, wenn der andere „schwer zu kriegen“ ist – oder zumindest so tut, als ob. Die Forscher beschrieben dies mit einem höheren „mate value“, was sich etwa mit „Partnerwert“ übersetzen lässt.

Teilnehmer des Experiments, die mit eingeweihten Personen des anderen Geschlechts verknüpft wurden, strengten sich beim Flirten mehr an und fanden ihr Gegenüber sexuell anziehender, wenn er oder sie nicht sofort interessiert war. Wer zu schnell anbiss, wurde eher als „verzweifelt“ wahrgenommen. Die Taktik funktioniere jedoch nicht immer und sei riskant, so die Autoren – wer arrogant rüberkomme, erreiche wohl den gegenteiligen Effekt.