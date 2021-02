„Das Warten hat sich gelohnt, was für eine Schönheit!"

Schon über die ganze Woche hinweg hatten sich Tausende aus aller Welt zugeschaltet, um das seltene Ereignis nicht zu verpassen. Am Samstagnachmittag war es soweit: Per Livestream haben Menschen in aller Welt das Aufblühen einer seltenen Pflanze im botanischen Garten der britischen Universität Cambridge beobachtet. Die Blühphase war von Botanik-Fans deshalb mit Spannung erwartet worden, weil es das erste Mal gewesen sein soll, dass die Kaktuspflanze aus der Amazonas-Region, Selenicereus wittii“, auch Mondblume genannt, in Großbritannien blühte.