Daddy cool: Schöne Dinge zum Vatertag vom Design bis zur Kulinarik

Wer gerne Billard spielt wird den Spieltisch von Louis Vuitton bewundern. Der erste Billardtisch Damir Graphite des Hauses Louis Vuitton ist auch in den Farben Cyan, Pistazie und Fuchsia in Epi-Leder, sowie in karamellweißem Glattleder erhältlich. Preis auf Anfrage, https://www.louisvuitton.com