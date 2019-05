Laudas enger Freund Bertl Wimmer: "Er wollte immer schnell sein"

Rupert „Bertl“ Wimmer kannte Niki Lauda, weil der Formel-1-Star in Hof bei Salzburg lebte. Wimmer, damals Verkaufsleiter bei KTM Mattighofen, freundete sich mit Lauda über die gemeinsame Leidenschaft für Motorräder an. „Wir sind immer gemeinsam gefahren.“ Ab 1976 begleitete er ihn zu allen Formel-1-Rennen. Wimmer war für Lauda der unverzichtbare „Mann für alle Fälle“. „Ich bin sicher zehn Mal mit ihm um die Welt geflogen. Wir sind in Salzburg ein- und in Japan oder Südafrika wieder ausgestiegen.“ Gesprochen wurde dabei vor allem über die Formel 1. „Er wollte immer schnell sein.“ Was Wimmer bis heute fasziniert: „Dass der Niki der Erste war, der ein Privatflugzeug hatte. Später haben wir gemeinsam den Flugschein gemacht.“