Rezept: Salzburger Schwarzbeernocken

ZUTATEN für 4 Personen



Für die Nocken

1/2 kg Schwarzbeeren (Waldheidelbeeren)

200 g glattes Mehl

Ca. 200 ml Milch

Ca. 2 EL Butterschmalz

Salz

Staubzucker

Kristallzucker

Schwarzbeeren mit Mehl und einer Prise Salz vermischen, unter ständigem Rühren so viel kochende (!) Milch zugießen, dass eine zähe Masse entsteht.

In einer großen Pfanne Butterschmalz erhitzen, die Nockenmasse löffelweise in die Pfanne setzen und anbraten. Nocken wenden, Deckel auf die Pfanne legen, Nocken noch ein paar Minuten weiterbraten. Mit Kristallzucker und Staubzucker bestreuen und heiß servieren.

Dazu passt Schwarzbeersauce: Beeren mit Staubzucker mixen und anschließend durch ein Sieb streichen.

Außerdem passt Vanille-, Sauerrahm- oder Topfeneis. Oder Rudi Obauers Biereis: 1l dunkles Bier, 12 Dotter, 2 EL Honig und 200 g Zucker zuerst warm, dann kalt schlagen, 1/4 l geschlagenes Obers unterrühren, in der Eismaschine gefrieren lassen.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 20 Minuten

Preis: * | Kalorien: ca. 280 kcal/Person



heidi.strobl@kurier.at

Aus dem Buch „Der Jaga, der Koch“, Servus Verlag, 48 €