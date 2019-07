Rezept: Gegrillte Spareribs mit Misoglasur

ZUTATEN für 4 Personen



3 Rippenbögen vom Schwein ( Spareribs), in je 2 Stücke geteilt

1 Zwiebel, geviertelt

2 EL Pflanzenöl,

Meersalz, Pfeffer



Für die Misoglasur:

150 g Tamarindenpaste

2 Knoblauchzehen, zerdrückt

60 ml Mirin (japanischer Reiswein)

60 ml Reisessig

4 EL Miso

3 EL helle Sojasauce

1 EL Honig

2 EL Chilisauce

2 EL Sesamsamen, geröstet



Außerdem:

Koriander

1 grüne Chili

In einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen. Die Rippenbögen und die Zwiebel hineinlegen. Die Temperatur reduzieren und zirka eine Stunde sanft garen, bis das Fleisch zart ist. Abgießen, trocken tupfen. Für die Glasur die Tamarindenpaste in einer kleinen Schüssel mit Knoblauch, Mirin, Essig, Miso, Sojasauce, Honig, Chilisauce und Sesam vermengen.

Den Holzkohlengrill oder eine Grillpfanne vorheizen. Die Ripperln mit Öl einpinseln und großzügig mit Salz und Pfeffer würzen. Über schwacher, direkter Hitze grillen, bis die Ränder knusprig werden und das Fleisch zu bräunen beginnt. Die Oberseite mit Glasur einstreichen und nach 5 Minuten wenden. Weiter glasieren, bis die Ripperln rundum glänzen. Mit Korianderblättchen und in Ringe geschnittener Chili bestreut servieren, den Rest der Glasur als Dip dazu reichen.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 30 Minuten, plus Kochzeit

Preis: ** | Kalorien: ca. 510 kcal/Person



TIPP: Tamarindenpaste ist im Glas erhältlich, verleiht der Glasur eine tiefe, säuerliche Note und sorgt für ein harmonisches Zusammenspiel von süß, sauer, salzig.



Aus dem Buch: „Meine Asia Küche“, Südwest Verlag, 22,70 €