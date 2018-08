Rezept: Gebackener Schafkäse

ZUTATEN

für 2 Personen



100 g Kirschparadeiser

1 kleiner, roter Paprika

60 g schwarze Oliven

2 TL getrockneter Oregano

Meersalz, schwarzer Pfeffer

200 g Schafkäse (Feta)

gutes, kalt gepresstes Olivenöl

eine Handvoll Petersilblättchen, grob zerpflückt

Das Backrohr auf 200°C vorheizen.

Die Paradeiser vierteln. Den Paprika von Stiel, Samen und Scheidewänden befreien und in grobe Stücke schneiden. Die Oliven entkernen und grob hacken. Alles in einer Schüssel vermengen und mit dem Oregano und je einer Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen.

Den Schafkäse in eine ofenfeste Form legen. Die Gemüsemischung darauf verteilen und alles im Ofen 20-25 Minuten backen, bis das Gemüsegar und der Käse weich ist. Herausnehmen, mit etwas Olivenöl beträufeln und mit der Petersilie bestreuen. Sofort heiß nach Belieben mit knusprigem Brot oder Pita servieren.



Aus dem Buch „Einfach gut essen“, Knesebeck Verlag, 30,90 €



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 30 Minuten

Preis: * | Kalorien: ca. 340 kcal/Person (ohne Brot)



