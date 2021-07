Rezept der Woche: Paella

.

ZUTATEN

für 4 Personen

1 EL Olivenöl 1 getrocknete Chorizo, in Scheiben geschnitten 3 Hühnerkeulen (ohne Haut und Knochen), grob zerkleinert 300 g Arborioreis (eine Art Rundkornreis) 60 ml Sherryessig 625 ml klare Hühnersuppe 300 g Miesmuscheln, gesäubert 350 g rohe Garnelen, ungeschält 40 g tiefgekühlte Erbsen, aufgetaut glattblättrige Petersilie zum Servieren

Für die Paradeissauce: 6 Knoblauchzehen, geschält 1 Zwiebel, grob gehackt 200 g gegrillte Paprika (gibt’s im Glas zu kaufen) 10 Fäden Safran 1 EL Thymianblätter 2 TL süßes Paprikapulver 2 TL geräuchertes Paprikapulver 1 Dose Pizzatomaten à 400 g Meersalz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 1 Stunde | Preis: *** | Kalorien: ca. 620 kcal/Person

Für die Paradeissauce Knoblauch, Zwiebel, Paprika, Safran, Thymian, beide Paprikapulver, Tomaten, Salz und Pfeffer glatt pürieren, beiseite stellen. Das Öl in einer großen Pfanne oder einem Schmortopf stark erhitzen, darin die Chorizoscheiben 1-2 Minuten anbräunen. Das Hühnerfleisch weitere 2-3 Minuten mitbraten. Den Reis in die Pfanne geben und 1 Minute unter Rühren andünsten. Den Essig beigeben und 1 Minute mitgaren, bis er vom Reis aufgesaugt ist. Hühnersuppe und Paradeissauce einrühren und aufkochen. Muscheln und Garnelen in den Reis drücken und die Hitze auf niedrige Stufe reduzieren. 15 Minuten ohne umzurühren garen. Dann die Hitze auf mittlere Stufe erhöhen und 4 Minuten köcheln lassen. Die Pfanne vom Herd nehmen, die Erbsen darauf verteilen und fest mit Alufolie verschlossen 15-18 Minuten ruhen lassen, bis die Flüssigkeit aufgesaugt ist. Mit Petersilie bestreuen.

Aus dem Buch „ Donna Hay – Die neuen Klassiker“, AT Verlag, 49,30 €