Heidi Strobls Rezept der Woche

ZUTATEN

für 4 Personen

8 kleine, mehlige Erdäpfel

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

1 Zucchino

4 Zweige Rosmarin

6 Zweige Thymian

3 EL Olivenöl

1 Prise Cayennepfeffer

8 Zucchiniblüten (mit Minizucchini dran)

Salz, Pfeffer

Aufwand: ** Zubereitungszeit: 1 Stunde Preis: ** Kalorien: ca. 240 kcal/Person

Erdäpfel schälen und in Salzwasser weich kochen (ca. 20 Minuten). Schalotten und Knoblauch schälen. Zucchini und Schalotten in feine Würfel schneiden, Knoblauchzehe halbieren. Zucchini- und Schalottenwürfel mit der Knoblauchzehe, je einem Zweig Rosmarin und Thymian in 3 EL Öl anschwitzen. Kräuter und Knoblauch wieder entfernen, die Masse mit Salz, Pfeffer und Cayenne abschmecken. Erdäpfel mit einer Gabel zerdrücken, die angeschwitzten Zucchini- und Schalottenwürfel dazugeben. Backrohr auf 160°C vorheizen. Zucchiniblüten behutsam putzen. Die Erdäpfelmasse mit einem Dressiersack in die Blüten füllen. Blüten auf ein gefettetes Blech legen, die restlichen Kräuter dazulegen, für 5 Minuten in den Ofen schieben.