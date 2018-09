freizeitTIPPS: Bio∙BLUMEN∙Fest - feiern bis wir das Gras wachsen hören

KAISER∙SCHMARRN Bevor die Reindln in der urigen Hüttenkuchl am Juchee scheppern, muss erst der knapp 2.500 Meter hohe Grasberg bestiegen werden. Mit einem guten Hunger geht’s dann ans Zubereiten am holzbefeuerten Omaherd. Als krönenden Abschluss lassen wir den Staubzucker über die köstliche Süßspeise rieseln.

Gamskarkogelhütte, Bad Hofgastein/Sbg., bis 19. September, jeden Mittwoch,

13 Uhr

