Florian Holzers Restauranttest: Sahara

Restaurants mit orientalischer Küche werden definitiv mehr in Österreich. Und das hat wohl weniger mit „Flüchtlingswellen“ zu tun, sondern damit, dass es sich da mitunter um grandiose Küche handelt (vor allem die libanesische oder die marokkanische), und damit, dass der Tourismus aus dem arabischen Raum mit 1,3 Millionen Nächtigungen ein starker Wirtschaftsfaktor ist. Mohsen Ali Soleiman hat in Zell am See zwei Restaurants, nun eröffnete er sein erstes in Wien. Und zwar an einem schwierigen Ort: Das neue „ Sahara“ befindet sich in der ehemaligen „Grotta Azzurra“, wo in den vergangenen Jahren schon wirklich viele scheiterten. Nichtsdestotrotz wurde aufwändig renoviert, mit viel Gold, viel Säulen, viel Kristall und Wandgemälden mit Oasen-Motiven. In der Küche fährt man eine persische Linie mit ein paar Ausflügen ins Indische, was zwar alles nichts mit Sahara zu tun hat, aber okay. Bamia Bi Zeyt, ein Okra-Knoblauch-Gemüse, litt leider sehr unter der fertigen Tomatensauce und einer Kühlschrank-gerechten Serviertemperatur (6,50 €), Kubbeh, die mit faschiertem Lamm gefüllten Couscous-Knödel schmeckten ein bisschen fad (7,50 €), Humus Bi Lahma, hausgemachte Kichererbsen-Creme mit Lamm-Ragout war dafür sehr gut (8,50 €). Wenn man will, kann man „ Sahara Kebab Gourmet“ bestellen, da wird faschiertes Lamm- und Kalbfleisch mit Goldflocken serviert (24,– €), Qorme Sabzi, ein traditionelles persisches Eintopfgericht aus Kräutern, Wildgemüsen, Bohnen, getrockneten Limetten und Lammfleisch, ist aber vielleicht die bessere Wahl und eine geschmacklich interessante Erfahrung (16,50 €).

Sahara

Wien 1, Babenbergerstr. 5,

0676/374 32 06, Di-So 11-22,

www.sahara-restaurant.at



Küche: 26 von 35

Keller: 5 von 10

Service: 14 von 15

Atmosphäre: 12 von 15

Preis/Wert: 13 von 20

Familie: 3 von 5

Gesamt: 73 von 100