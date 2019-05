Filmfestival Cannes: Als "Borat" und Lars von Trier für Skandale sorgten

Ab sofort herrscht für Stars und Sternchen wieder Hochsaion in Südfrankreich. In den noch unschuldigen 1950er-Jahren war es einfach, für 15 Minuten zum Star zu werden. Zumindest am Strand vor den großen Hotels wie dem Carlton. Zumindest dann, wenn die ganze Filmwelt für zwei Wochen im Mai auf das Treiben an der Croisette schaute. Schön, wenn man wie Brigitte Bardot über den roten Teppich tänzeln durfte. Aber auch die Damen aus einer anderen Liga wussten auf sich aufmerksam zu machen. Wer ein bissl am Bikini-Top zupfte, landete in den Weltnachrichten. "Sooo ein Skandal!" Ja, so einfach war das.

Im "Mankini" am Strand

Im Vergleich dazu bewies ein britischer Komiker Jahrzehnte später echten Mut: Sasha Baron Cohen. Der als "Ali G" auf der Insel zum Star gewordene Schauspieler, präsentierte sich 2006 mit eigenem Film und eigenwilligem Geschmack. Als " Borat" stakste er in einem neongrünen "Mankini" über den Strand. Ein Bild, das sich stärker als Janet Jacksons "Nipplegate" in unseren Gehirnen festsetzen sollte.