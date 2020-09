Z wie Zankapfel oder Z wie Zuckerrübe

Als Püree, gebraten, in der Suppe, als Rohkost oder im Karottenkuchen: Das heimische Wurzelgemüse kann durchaus variantenreich zubereitet werden. Wir tun es allerdings nicht, wir konsumieren die Zuckerrübe nur in raffinierter Form als Kristall- oder Staubzucker.

Warum ist das so? "Wahrscheinlich weil die Rote Rübe so im Vordergrund steht. Aber auch weil die Zuckerrübe erdige, zartbittere Nuancen hat. Zwar probiere ich laufend rohe Zuckerrüben, aber verkocht habe ich sie noch nie", erzählt Markus Fröch, Präsident des Burgenländischen Rübenbauernbunds.

Geschmacklich erinnert sie an ihre bekannte rote Schwester aus dem Supermarkt – beide gehören zu den Fuchsschwanzgewächsen und sind eine Kulturform der Gemeinen Rübe (Beta vulgaris). Auch ihre Blätter lassen sich wie Mangold zubereiten, mit dem sie verwandt ist. "Wir werden oft von Familien mit türkischen Wurzeln nach Blättern gefragt, weil sich diese gut für Rouladen eignen."

So bauen Sie die Zuckerrübe in Ihrem Garten an

Die Zuckerrübe ist rund ein Kilogramm schwer und enthält zwanzig Prozent Zucker – der Zuckergehalt ist stark von der Rübensorte abhängig. Es braucht sechs Zuckerrüben, um ein Kilogramm Zucker zu gewinnen.

In Österreich werden fünfundzwanzig Sorten angebaut, die hohe Ansprüche an den Boden stellen: "Wir sagen immer, dass jeder Mais oder Getreide anbauen kann, aber der Anbau von Zuckerrüben sagt viel über das Gespür des Landwirtes an Boden und Kultur aus. Die Zuckerrüben brauchen einen humusreichen, tiefgründigen Boden sowie viel Wasser. Wer im Garten experimentieren will, sollte sie im Verband anbauen und die Samen mit einem Abstand von je zwanzig Zentimetern in der Reihe pflanzen, zwischen den Reihen soll der Abstand fünfundvierzig Zentimeter betragen."