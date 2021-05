Wien: Burgerkette Five Guys eröffnete zweite Filiale

Die legendären Burger, Fries, Hot Dogs und Milkshakes von Five Guys sind ab sofort nicht nur am Graben 30, sondern auch in der Millennium City in Wien erhältlich. Auf 391 Quadratmeter wird ab sofort am zweiten Wiener Standort angeboten. Auch hier wird Individualität groß geschrieben: Es kann aus 15 verschiedenen kostenlosen Toppings ausgewählt werden, dazu kommen zehn verschiedene Milkshake-Sorten.

Bereits die Eröffnung der ersten Filiale hatte unter Jugendlichen für große Freude gesorgt: Kurz nach der Eröffnung musste man sich für seinen Burger am Graben noch geduldig anstellen. In den USA hat die Fastfood-Kette schon lange Kultstatus, mittlerweile gibt es auch Filialen in Paris, London und Mailand.