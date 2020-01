Wer will mich? Dieses Dorf sucht einen Wirten

"Eins geht ab... der Wirt", und weiters: "So ein schönes Wirtshaus haben wir hier. Aber keiner mehr drin": Ein bayrisches Video, das derzeit viral geht, wirkt im ersten Moment wie eine Szene aus dem Villacher Fasching. Allerdings handelt es sich keinesfalls um eine Parodie. Die Dorfgemeinschaft in Geratskirchen in Niederbayern sucht auf humorvolle Weise einen Wirten.

Denn seit Ende des Jahres das Gasthaus Hofmarkt geschlossen ist, ist nichts mehr so wie es war. Wie der Merkur berichtet, ist im Dezember Dorfwirt Fred Lehner verstorben.