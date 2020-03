Vogelmiere: Der Immunbooster aus dem Balkontopf

Ausreißen und als Unkraut wegschmeißen? Bitte nicht. Erstens schmeckt Vogelmiere herrlich frisch, nach jungen Erbsen und Mais, zweitens gilt sie als Kraftfutter, das von Hildegard von Bingen zur Immunstärkung empfohlen wurde, so Ricci. Sie ist reich an Mineralstoffen wie Kalzium, Kalium, Magnesium, aber auch an Vitamin C sowie Saponinen.

50 mg Vogelmiere decken den Tagesbedarf an Vitamin C eines erwachsenen Menschen. Sie ist so kraftvoll und vital, dass sie sogar unter einer Schneedecke wachsen kann. Zehn Mal so viele Nährstoffe wie in einem Kopfsalat stecken in dem Kraftfutter. Deshalb gilt die Vogelmiere auch als gesundes „Lungenkraut“ – und wurde von Sebastian Kneipp empfohlen, um Schleim zu lösen. Dafür kann man einen Tee zubereiten, Vogelmiere mit kochendem Wasser aufgießen, fünfzehn Minuten ziehen lassen – trinken. Ist doch herrlich, wenn man das Unkraut im eigenen Garten auf diese Weise verwenden kann.

Woran man die Vogelmiere genau erkennt? „Ganz einfach – es gibt drei wesentliche Merkmale, die sie von anderen Pflanzen unterscheiden. Die bereits erwähnte kleine, weiße und sternenförmige Blüte ist eines davon. Dann kommt der Stängel: „Wenn man die Pflanze gegen das Licht hält, sieht man sehr schön, dass sie nicht rundum behaart ist, sondern eine Art Irokesenfrisur hat. Eine Haarleiste, die von der Blüte bis zur Wurzel reicht, wodurch das Tau- oder Schmelzwasser effizient zu den Wurzeln kommt: „Deshalb wächst sie so früh, aber auch noch so spät im Jahr“, sagt die Kräuterexpertin.