Rezept: Topfennockerln mit Kohlrabi und frischen Kräutern

ZUTATEN für 4 Personen



Für die Topfennockerln:

150 g entrindetes Toastbrot

80 g weiche Butter

4 Dotter

250 g Topfen (20%)

1 unbehandelte Zitrone

Salz, Muskatnuss



Für die Kohlrabi:

3 junge Kohlrabi

2 Schalotten

2 EL Butter

1 EL glattes Mehl

250 ml Molke natur

1 unbehandelte Limette

125 ml Obers

Salz, Chilipulver

je 1 Zweig Estragon, Kerbel, Zitronenverbene

100 g Bärlauch plus ev. Bärlauchblüten zum Bestreuen

150 g Naturjoghurt

1

Für die Nockerlmasse Toastbrot würfeln.

Butter und Dotter mit dem Handmixer schaumig rühren. Topfen, Abrieb von ½ Zitrone und Toastbrotwürfel untermengen, mit Salz und Muskat abschmecken und 30 Minuten ziehen lassen.



2

Inzwischen Kohlrabi schälen und in 2 bis 3 mm breite Streifen schneiden. Schalotten schälen und feinwürfelig schneiden. Schalotten in Butter in einem Topf kurz anschwitzen. Mehl dazugeben und mitschwitzen. Mit Molke ablöschen und 1 bis 2 Minuten kochen lassen. Kohlrabi und Limettenabrieb und -saft dazugeben, mit Obers auffüllen. Mit Salz und Chilipulver würzen und den Kohlrabi 2 bis 3 Minuten weich dünsten.



3

Mit zwei feuchten Esslöffeln aus der Topfenmasse Nockerln formen, in Salzwasser ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen. Herausheben und abtropfen lassen.



4

Kräuter abzupfen und fein hacken. Bärlauch in 3–4 cm breite Streifen schneiden. Kräuter und Bärlauch mit dem Joghurt unter den Kohlrabi mengen. Kohlrabi anrichten, Nockerl daraufsetzen, mit frisch abgeriebener Schale der restlichen ½ Zitrone bestreuen.



TIPP: Dazu passen Erdnuss-Butter-Brösel: 3 EL Semmelbrösel in 4 EL aufgeschäumter Butter anschwitzen, 2 EL geröstete, gesalzene Erdnüsse fein hacken und kurz mitrösten, mit Salz abschmecken.



Aufwand: *

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Preis: *

Kalorien: ca. 450 kcal/Person



Aus dem Buch "Jahreszeitenkochschule – Frühling" von Katharina Seiser & Richard Rauch, Brandstätter Verlag, 34,90 €