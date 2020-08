Rezept der Woche: Hokkaido-Kürbis mit Chilisalz und Frischkäse

ZUTATEN

Vorspeise für 4 Personen

1 kleiner oder 1/2 mittelgroßer Hokkaido-Kürbis

70 ml Traubenkernöl

1/2 bis 1 EL gelbes Chilipulver aus Aji-Amarillo-Schoten (oder ein anderes, mittelscharfes Chilipulver)

1 TL gemahlener Knoblauch

150 g milder Feta oder krümeliger Frischkäse

50 g helle Salzcracker

Saft von 2 Limetten

1 kleine rote Zwiebel

1/2 Bund Koriander

Chiliflocken, Salz

1 Das Backrohr auf 200 °C vorheizen. Den Kürbis mit einem schnellen, kräftigen Schnitt halbieren, dafür am besten ein großes Messer verwenden. Die Kernzone in der Mitte mit einem Löffel ausschaben. Das Fruchtfleisch in Scheiben schneiden und in einer großen Schüssel mit 20 ml Öl und einer kleinen Prise Salz vermengen, dann auf einem Backblech verteilen. Im Ofen 15 Minuten braten.

2 In einer Schüssel eine gute Prise Salz mit Chilipulver und Knoblauch verrühren. Die Kürbisscheiben nach der Garzeit aus dem Ofen nehmen und mit diesem Chilisalz bestreuen. Dann den Kürbis weitere 10 Minuten im Ofen backen.

3 Die Zwiebel schälen und fein hobeln, bzw. in dünne Ringe schneiden. Den Käse im Mixer mit den Crackern und dem Saft der Limetten pürieren, mit Salz abschmecken.

4 Die Frischkäsecreme auf einem Servierteller verstreichen. Die Kürbisspalten grob zerkleinern und darauf anrichten, mit Zwiebel und abgezupften Korianderblättern garnieren, mit Chiliflocken bestreuen.

Aufwand: *

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Preis: *

Kalorien: ca. 240 kcal/Portion

Aus dem Buch: "Atlas Cookbook" von Charlie Carrington, Knesebeck Verlag, 28 €, www.knesebeck-verlag.de

www.facebook.com/KnesebeckVerlag

Instagram @knesebeck_verlag