Restlessen: Fünf einfache Rezepte mit Nudeln

Spaghetti, Penne, Hörnchen – alles da. Pasta ist derzeit sehr gefragt. Und so sehr wir Nudeln lieben, meist bleibt trotzdem immer ein bisschen was davon übrig – schad‘ drum. Zunächst sei gesagt, dass man Nudelreste gut einfrieren kann. Aufbewahren auch - aber bitte nicht länger als zwei oder drei Tage in einem gut verschliessbaren Behälter, im Eiskasten. Blöd ist, dass gekochte Teigwaren aneinander picken: Das kommt von der Stärke, die beim Kochen austritt. Bevor man sie also aufbewahrt, bitte mit Öl mischen. Was immer geht: Nudeln in die Suppe tun – dafür einfach die Teigwaren etwas kleiner schneiden. Besonders gut funktioniert das mit Orechiette oder Hörnchen, weil man die gleich ganz verwenden kann. Nudelreste machen sich auch gut als schneller Mittagssnack, indem man sie mit einem Schuss Sojasauce würzt und Instant-Supperl übergießt. Und sonst? Vielleicht inspirieren ja folgende fünf Rezepte:

WIE IN NEAPEL: FRITTATA DI SPAGHETTI (2 Personen)