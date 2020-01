Österreicher haben großen Appetit auf McDonald's-Burger – auch auf Veggie

Die 185 McCafes in Österreich sind im Vorjahr ebenfalls gewachsen, auch dank der Einführung neuer Aufbackprodukte wie Croissants und Plunder.

Expansion geplant: 20 neue Filialen bis 2050

Bis 2025 will McDonald's mehr als 20 neue Filialen in ganz Österreich eröffnen. "Wir sind auf der Suche nach Standorten", so der Sprecher. 2019 sind drei neue Restaurants dazugekommen, eines wurde geschlossen.

Der Umsatz des neuen, mit lokalen Lieferdiensten angebotenen McDonald's-Lieferservice ("McDelivery") in größeren Städten hat sich 2019 trotz Liefergebühr fast verdoppelt. Das hat alle Erwartungen übertroffen, so der Konzern in einer Aussendung.