Mitten in der Krise: Belgischer Koch eröffnet Schoko-Mousse-Bar

Auf den ersten Blick könnte es auch ein Eissalon sein, aber in einem neuen Lokal in New York sind die Kugeln aus Schokoladen-Mousse. Ausschließlich Schokoladen-Mousse - pur oder beispielsweise in Geschmacksrichtungen wie Matcha oder Maracuja - sollte es in dem Lokal geben, dann kam aber die Corona-Krise dazwischen.