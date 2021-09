Erste Laborfleisch-Erzeugung in großem Maßstab in Katar geplant

Der Laborfleisch-Hersteller Eat Just hat eine Produktion in großem Maßstab im Golfstaat Katar angekündigt. Die US-Firma produziert seit Ende 2020 in Singapur Hühnchen-Nuggets im Labor - nun gehe es um weitaus größere Mengen, sagte der Chef der Firma am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in New York. Geplant seien auch weitere Werke in Singapur und in den USA.

In Katar habe Eat Just die Zusammenarbeit mit dem Fonds Doha Venture Capital und den Behörden über den Bau einer Laborfleischfabrik in einer Sonderwirtschaftszone vereinbart, sagte Tetrick. Diese Zone habe Zugang zum Hafen Hamad südlich von Doha. Die Fabrik werde mehr als 200 Mio. Dollar (169,00 Mio. Euro) kosten.

Millionen Kilo Laborfleisch

Katar könnte "sehr bald" grünes Licht für den Verkauf des Laborfleischs geben, sagte Tetrick AFP. Eine Lizenz für den Export habe Eat Just bereits. Die Produktion in großem Maßstab - nach seinen Worten dutzende Millionen Kilo Laborfleisch - könne in eineinhalb bis drei Jahren beginnen. Das hänge unter anderem von der Produktionsmethode ab.