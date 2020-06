Hilfspaket für die heimische Weinwirtschaft

Tourismus-Kampagne

Zudem will die ÖWM eine Weintourismus-Kampagne starten und damit Gastronomen, Weinbaubetrieben und Ab-Hof-Verkäufern helfen.

International setzt man auf Online-Events, so soll etwa die Austrian Sommelier Competition New York von Juli bis August online über die Bühne gehen. Erste Veranstaltungen vor Ort sind für November in Russland und Kanada geplant.