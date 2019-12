Herziges Video: So macht Opa Sepp seine legendären Kokosbusserl

Normalerweise melden sich vor allem Omas bei Foodblogger Alexander Falschlehner. Aber heuer hat sich Opa Sepp für seine Cooking-Grannies-Serie gemeldet.

Der 78-Jährige lebt in Spital am Semmering und ist pensionierter Bäcker- und Konditormeister: Seit 50 Jahren sind seine Kokosbusserl der Hit zu Weihnachten.

In Wien hat der Konditormeister die Lehre gemacht und dann in Holland als Konditor gearbeitet, bevor er den Betrieb der Eltern in Spital übernommen hat.

Wie sollen die perfekten Kokosbusserl sein? Schön dunkel, außen knackig, innen cremig weich.