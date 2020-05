Geheimtipp aus der Gartenküche: Rezepte mit Kapuzinerkresse

Zutaten:

Grüne Samen von der Kapuzinerkresse, 1 Zwiebel, frische Kräuter, 2 Knoblauchzehen, Pfefferkörner, 250 ml Apfelessig

Zubereitung:

Dafür die Samen der Kapuzinerkresse zunächst an einem trockenen Tag pflücken – sie sollten noch grün sein. Sie werden nun 24 Stunden in Salzwasser gelegt, danach herausgenommen und getrocknet. In kleine Schraubgläser füllen. Je nach Lust und Laune Kräuter wie etwa Estragon, Thymian, Petersilie, Lorbeerblatt gemeinsam mit Knoblauch und Zwiebel, den Pfefferkörnern mit dem Apfelessig aufkochen. Diesen Sud über die Kapuzinerkresse-Samen gießen, sodass sie bedeckt sind. Gläser zuschrauben, zirka einen Monat lang an einem dunklen, kühlen Ort ziehen lassen. Nach dem Öffnen rasch verbrauchen.

Tipp: Man kann die Blütenknospen der Kapuzinerkresse auch als Kapernersatz verwenden: Dafür werden sie mit Salz bestreut, einen Tag ruhen gelassen, in Gläser gefüllt, mit Essig übergossen und sterilisiert. Man kann sie wie Kapern verwenden.

Kapuzinerkresse-Salz

Zutaten:

4 Handvoll Kapuzinerkresse plus Blüten, 200 g Salz

Zubereitung:

Kresse und Blüten gut waschen, trocknen lassen. Dann mit einem Stabmixer pürieren. Mit so viel Salz vermischen, wie diese Masse aufnehmen kann. Diese Mischung über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag wird das Salz auf ein Backblech gestrichen und bei geringer Hitze im Backrohr getrocknet (etwa 1 – 2 Stunden, bei 50 bis 90 Grad, Backrohrtür offen lassen). Immer wieder durchmischen, es sollen sich keine Klumpen bilden. Durch ein Sieb streichen, in Gläser füllen. Passt wunderbar zu Fisch und Fleisch.

Kapuziner-Aufstrich