Florian Holzers Top5: Lokale mit Kamin

1 WIRTSHAUS STEIRERECK

Seit Kurzem hat das Steirereck am Pogusch seine Winterpause beendet, und Winter ist hier wirklich Winter. In der warmen Jahreszeit mögen die Tische im großen Saal nicht die begehrtesten sein, im Winter, wenn der offene Kamin knistert, sind sie es. Essen: top!



8625 St. Lorenzen im Mürztal, Pogusch 21,

Tel: 03863/51 51,

Do-So 10-24,

www.steirereck-pogusch.at



2 DER JUNGWIRT

Das in den 60ern als Großheuriger angelegte und seit vielen Jahren florierende Landgasthaus von Johannes Jungwirth verfügt über einen der größten und offensten Kamine des Landes: 5.000 Holzscheite werden hier pro Jahr verfeuert. Das ist gut für die Stimmung.



2464 Göttlesbrunn, Landstr. 36,

Tel: 02162/89 43,

Do 17-23, Fr-So 11-23,

www.derjungwirt.at



3 DAS FRITZ

Im vor zweieinhalb Jahren eröffneten Mega-Lokal am Neusiedlersee ist alles groß, auch der top-moderne, offene Kamin. Einer der besten Plätze, um sich nach dem Eislaufen oder nach dem winterlichen See-Spaziergang aufzuwärmen und mit feiner Küche zu laben.



7121 Weiden am See, Seebad 1,

Tel: 02167/40 222,

Mo-So 9-24,

www.dasfritz.at



4 MARKS

Aber auch in der Stadt kann man mit heimeligem Kaminfeuer rechnen. Das Marks hat zwar das ganze Jahr über tolle Szene-Küche und fantastische Frühstücks-Variationen zu bieten, im Winter und am offenen Kamin kann dieses sympathische Lokal aber besonders viel.



Wien 7, Neustiftg. 82,

Tel: 01/522 32 90,

Di-Sa 10-24, So, Fei 9.30-23,

www.restaurant-marks.at



5 BURGGASSE 24

Dieses junge, hippe Café hat einiges zu bieten: Einerseits findet sich in diesem ehemaligen Lagerhaus am romantischen Sankt-Ulrichs-Platz der vielleicht beste Second-Hand-Laden der Stadt, andererseits ein uriges Café mit Schwedenofen und sehr gutem Espresso.



Wien 7, Burgg. 24,

Tel: 0664/442 95 98,

Mo-So 10-22,

www.burggasse24.com



florian.holzer@kurier.at