Florian Holzers Restauranttest: Bürgerliche Brauerei

Die „Bürgerliche Brauerei“ in Bratislava ist eindrucksvoll: riesig, modern, mit wirklich guten Bieren ausgestattet, und im Gegensatz zu den Bierlokalen im historischen Zentrum der Stadt kann man hier sogar recht ordentlich essen. Vergangenen November übernahm das florierende slowakische Brau-Lokal ein bereits seit einigen Jahren bestehendes, bisher aber nie besonders beachtetes Brau-Lokal in der Schellinggasse. In Umbau und Gestaltung wurde offenbar viel Geld investiert, die „Bürgerliche Brauerei“ vermittelt die Anmutung eines altehrwürdigen Bräus, holzgetäfelte Wände, dunkel verfliester Boden, das Bier wird vor Ort selbst gebraut und es ist (zumindest das helle) wirklich großartig. So weit, so stimmig. Bei der musikalischen Untermalung, aber auch bei der Gestaltung der Speisekarte, ließ man man sich allerdings von den benachbarten Szene-Lokalen „Bettelalm“ & Co inspirieren: Flammkuchen, Burger und Spareribs mögen zwar unbestrittener Mainstream sein, nur gerade in einer slowakischen „Bürgerlichen Brauerei“ würde man sich vielleicht slowakische bürgerliche Küche erwarten. Die es eh auch ein bisschen gibt, einen aus echtem Brimsen gerührten Liptauer zum Beispiel (5,30 €), eine sehr reichhaltige Pressburger Bohnensuppe, bei der noch etwas Luft nach oben ist (5,90 €), oder gebratene Markknochen – wunderbar, wenngleich vier Stück etwas übertrieben scheinen (8,90 €). Die glacierte Kalbsleber ertrank leider unter schwerer Kalbsglace-Sauce (11,80 €). Da sollte noch mehr gehen, nicht zuletzt, wo die Küche unserer Nachbarn in Österreich sonst ja kaum zu bekommen ist.



Bürgerliche Brauerei

Wien 1, Schellingg. 14,

Tel: 0676/730 64 94,

Mo-Sa 11-24, So 11-23,

www.burgerlichebrauerei.at

Bewertung:

Essen: 32 von 50

Service: 9 von 10

Weinkarte: 10 von 15

Ambiente: 20 von 25

Gesamt: 71 von 100



florian.holzer@kurier.at