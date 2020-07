Der beste Tipp für selbstgemachte Strudel: Nur nicht hudeln

Zwei Tage später stand ich in der Küche und war bereit: für den ersten ausgezogenen Strudel meines Lebens, gefüllt mit einer Erdbeer-Rhabarber-Mischung. Zuvor hatte ich mir umfassendes Wissen angelesen – etwa, wie wichtig es ist, dass sich der Teig „entspannen“ könne und lauwarmes Wasser helfen würde. Dem Strudelteig natürlich, nicht der Köchin. Wenig später lag die Teigkugel geschmeidig-entspannt in meinen Händen. Zumindest das war geschafft. Mir war klar, worum es ab nun wirklich geht, in mir mantraartiges Flüstern: Nur nicht reißen, nur nicht reißen – ohm, ähm! Mir fiel eine Passage aus dem „Großen Wiener Kochbuch“ von Anna Dorn ein: ... walzet Anfangs den Teig ein wenig aus, dann aber müssen zwey Personen mit beyden Händen ihn vollends aus einander ziehen. Ist er dann in der Mitte fein, so legt man ihn auf das ausgebreitete Tuch, macht ihn noch ringsherum so fein als möglich, verhüte aber, daß er keine Risse oder Löcher bekomme. Wenn es möglich ist, so soll er so fein sein, daß man eine Schrift dadurch lesen kann.