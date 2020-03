Promi-Lokale bieten Take-away, Lieferservices stellen Essen vor Tür ab

In der Gastronomie herrscht Ausnahmezustand – Restaurantbetreiber haben bereits jetzt schon mit einem großen Umsatzrückgang zu kämpfen. Hinter vorgehaltener Hand wird von 40 Prozent gesprochen. Durch die neuen ab Montag geltenden Öffnungszeiten bis 15 Uhr fällt das Abendgeschäft weg.

Findige Gastronomen starten kommende Woche mit neuen Geschäftskonzepten: So wird die bekannte Regina Margherita in der Wiener Innenstadt ab Dienstag mit einem eigenen Bestellservice via Homepage starten – freilich nur für Zustelladressen im 1. Bezirk.

Geliefert wird mit einem selbst organisierten Fahrrad-Botendienst. "Zudem können Gäste unsere Pizzateig-Rohlinge und die Sauce jetzt schon als Take-away kaufen und die Pizza selber zu Hause backen", erzählt Junior-Chef Luigi Barbaro im Interview. Alle Tische werden von den Service-Mitarbeitern desinfiziert, nachdem der Gast gegangen ist.