Bestes Asien-Restaurant: The Chairman in Hongkong kocht Jury ein

Feinspitze haben verkostet und verkündet: Nachdem das "The Chairman" in Hongkong/China die meisten Stimmen von mehr als 300 Restaurant-Kennern erhalten hat, wurde es zum besten Restaurant in Asien 2021 gekürt.

The Chairman konnte mit einfachen kantonesischen Gerichten und besten Zutaten aus Südchina punkten. Besitzer Danny Yip eröffnete das Restaurant 2009 in einem kleinen Lokal in Central, nachdem er sich aus seinem früheren IT-Geschäft zurückgezogen hatte. Für ihn war es ein Projekt aus Leidenschaft - er wollte "einen Ort schaffen, an dem ich und meine Freunde essen können". "Ich wollte es auf meine Art machen", sagt er. "Wir hatten keine Erfahrung. Wir haben nicht einmal Facebook. Wir haben erst letztes Jahr eine Instagram-Seite erstellt und sie gerade mal viermal aktualisiert. Wir lieben einfach das Essen, lieben das Kochen und wollen das tun, was wir lieben." In den vergangenen zwölf Jahren hat sich The Chairman jedoch nach und nach einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Unprätentiös und historisch wertvoll

Die anonymen Wähler von "Asia's 50 Best Restaurants" beschreiben es auf unterschiedliche Weise als "umwerfende kantonesische Küche", "unprätentiös", "der feinste Ausdruck der chinesischen Küche", "absolut köstlich und gleichzeitig historisch wertvoll".

Stille Wasser seit 2013

Seit 2013 gibt es das Ranking der 50 besten Restaurants Asiens, das von von S.Pellegrino & Acqua Panna gesponsert wird. Vor dem ersten Hongkonger Lokal, das es heuer an die Spitze der Liste geschafft hat, gehörten das innovative japanische Restaurant Narisawa, das thailändische Lieblingsrestaurant Nahm, das grenzüberschreitende Restaurant Gaggan und das französisch inspirierte Fine-Dining-Restaurant Odette zu den Gewinnern.