Cabrios und Charisma: Nach oben völlig offen

Coupe hin, Cabrio her, gemeinsam sind diese beiden Preziosen mehr als sechzig Millionen Euro wert. Verrückt? Nicht wirklich. Denn als Sammlerstücke repräsentieren diese Chromjuwelen die ultimativen Kronjuwelen ihrer Zunft.

Alt, aber in perfektem Zustand. Äußerst selten und eigentlich nie auf der Straße zu sehen. Aber in der einschlägigen Szene bekannt wie bunte Hunde. Und: Für diese beiden Ferraris besteht immerhin ein Markt. Denn daneben gibt es mobile Meisterstücke wie die Ur-Silberpfeile, die im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart wie in einem goldenen Käfig gehütet werden.

Die Besten der Besten

So gesehen ist es dem Taschen-Verlag aus Köln nicht hoch genug anzurechnen, noch einmal stolz in der Ära der aussterbenden Verbrennungsmotoren zurückzublicken. Das zweibändige Werk „Ultimate Collector Cars“ von Charlotte und Peter Fiell versammelt die schönsten Träume auf vier Rädern. „Die Besten der Besten“, wie Rob Myers, der Vorsitzende des britischen Auktionshauses Sotheby’s, anerkennend im Vorwort meint.

Dabei geht es ebenso um eine Zeitreise wie um eine Leistungsschau. Auch um die unterschiedlichsten Formen, in die Pferdestärken gesteckt werden können. Ob ein knuffiger Roadster wie der Stutz Bearcat Modell A aus Indianapolis, ein futuristisch anmutender Fiat 8V Supersonic aus Turin oder das Muscle Car Chevrolet Corvette Sting Ray aus Detroit, sie alle sind auf ihre eigene Art und Weise Augenweiden für Autoenthusiasten.